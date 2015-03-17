В 4 раза больше: в 2019-м году работу потеряли 6,5 тысяч приморцев
6567 человек потеряли работу в Приморье в 2019 году. Таковы результаты профсоюзного мониторинга, который ведется еженедельно и фиксирует нарушения на рынке труда, несчастные случаи на рабочих местах и сокращения работников, — передают «Вести: Приморье» по данным ФППК.
«На самом деле, сокращенных или уволенных больше. Мы говорим о тех предприятиях, к которым имеют доступ профсоюзы. Но даже по нашим данным в 2018 году потерявших работу приморцев было в четыре раза меньше», - рассказала руководитель департамента социально-трудовых отношений Лариса Белова.
Среди предприятий, где прошли сокращения есть и флагманы приморской промышленности – «Прогресс» и «Звезда». Благодаря профсоюзам количество сокращаемых работников удалось уменьшить.
На "Прогрессе", например, после митинга 7 октября работодатель отозвал уведомление о массовом сокращении. Фактически сократили вдвое меньше работников. На Дальневосточном заводе "Звезда" работников выводят из режима сокращенной рабочей недели.
Сегодня профсоюзы борются за 322-й авиаремонтный завод, где из-за недостаточного гособоронзаказа под угрозу увольнения попадает более половины трудового коллектива.
По-прежнему под вопросом судьба работников дальнегорского «Бора». Они получили уведомления о сокращении с 1 марта, но куда они будут трудоустроены, до сих пор неизвестно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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