На «Звезде» ввели четырехдневку, но подняли зарплату





Работникам Дальневосточного завода «Звезда» проиндексировали зарплату на 6,1%. Это в полтора раза больше, чем предусмотрено коллективным договором. На этом настаивал профсоюз, и работодатель согласился с его доводами, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.

Ежегодная индексация заработной платы на процент инфляции закреплена в коллективном договоре предприятия. Переговоры о ее увеличении на 4% профком завода начал еще весной этого года.

«Работодатель не отказывал, но из-за непростой финансовой ситуации средств на это не было. Более того, с августа большая часть работников была переведена на режим неполного рабочего времени - четырехдневный. И когда положение на заводе стало выправляться, мы предложили увеличить процент индексации, чтобы заводчане хоть как-то могли восполнить потери в зарплате, в том числе из-за сокращенной рабочей недели. Исполнительный директор Владимир Горяйнов с нашими доводами согласился, и с октября всем работникам проиндексировали зарплату на 6,1%. Сегодня как раз день ее выплаты, и приятную разницу в кошельках ощутили все заводчане», — рассказала профлидер Дальневосточного завода "Звезда" Ольга Скрипко.

Это решение - результат выстроенного социального диалога между профкомом предприятия и руководителем.

По словам Ольги Скрипко, с Владимиром Горяйновым они встречаются практически ежедневно, еще до начала рабочего дня. Тем для обсуждения хватает, и проблем тоже. Профсоюз вместе с руководством завода работает над тем, чтобы обеспечить занятость работников и сохранить на предприятии уникальных, штучных специалистов.

Так, когда летом этого года руководство было вынуждено ввести режим сокращенной рабочей недели, профсоюз подключился к решению проблемы и "бил во все колокола": обращался за поддержкой к губернатору Приморья, подключил к проблеме профсоюзного депутата Госдумы от Приморья Виктора Пинского, который, в свою очередь, написал запрос по этому поводу министру обороны Сергею Шойгу. Все это принесло результат, и сегодня больше половины заводчан уже вернулись к привычному режиму работы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]