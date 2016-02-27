Профком «звездного» отеля Владивостока выбил сотрудникам 13-ю зарплату





Индексация заработной платы на 6,5%, годовая премия в размере 100% от оклада, увеличение на 43% ежегодной выплаты в честь Дня рождения отеля - этого добился профсоюз владивостокской гостиницы "ЛОТТЕ", — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.

Произошло это в ходе продолжительных переговоров с работодателем, которые начались еще в марте этого года.

Профохват на предприятии 75%: из 180 работников более 130 - в профорганизации, и с мнением официального представителя трудового коллектива руководство считается.

На прошлой неделе профком и работодатель пришли к общему решению: проиндексировать заработную плату работников с августа 2019 г. на 6,5%, сделать перерасчет и выплатить разницу в декабре 2019 года. Это в полтора раза выше процента инфляции в стране, озвученного Росстатом.

Также профсоюз убедил гендиректора выдать членам трудового коллектива премию по результатам года работы - 100% от оклада, а заодно увеличить ежегодную выплату в честь Дня рождения отеля - с 3, 5 тыс. до 5 тыс. руб.

Добавим, что профсоюз в самом "звездном" отеле Приморья действует со дня его открытия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]