Профком «звездного» отеля Владивостока выбил сотрудникам 13-ю зарплату
Индексация заработной платы на 6,5%, годовая премия в размере 100% от оклада, увеличение на 43% ежегодной выплаты в честь Дня рождения отеля - этого добился профсоюз владивостокской гостиницы "ЛОТТЕ", — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.
Произошло это в ходе продолжительных переговоров с работодателем, которые начались еще в марте этого года.
Профохват на предприятии 75%: из 180 работников более 130 - в профорганизации, и с мнением официального представителя трудового коллектива руководство считается.
На прошлой неделе профком и работодатель пришли к общему решению: проиндексировать заработную плату работников с августа 2019 г. на 6,5%, сделать перерасчет и выплатить разницу в декабре 2019 года. Это в полтора раза выше процента инфляции в стране, озвученного Росстатом.
Также профсоюз убедил гендиректора выдать членам трудового коллектива премию по результатам года работы - 100% от оклада, а заодно увеличить ежегодную выплату в честь Дня рождения отеля - с 3, 5 тыс. до 5 тыс. руб.
Добавим, что профсоюз в самом "звездном" отеле Приморья действует со дня его открытия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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