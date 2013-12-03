Педагогам и работникам учреждений культуры погасили задолженность по зарплате

Педагогам образовательных учреждений Приморья выплатили зарплату за первую половину января с начисленными за задержку процентами, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на ФППК.

Ликвидирована задолженность по заработной плате и у работников учреждений культуры.

Около 180 работников Лермонтовского горно-обогатительного комбината находятся в простое по причине ремонтных работ на производстве. Им выплачивается 2/3 средней заработной платы. Всего на комбинате трудятся 234 работника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]