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Вчера, 20:38

Педагогам и работникам учреждений культуры погасили задолженность по зарплате

Педагогам и работникам учреждений культуры погасили задолженность по зарплате

Источник фото: dubna.ru

Педагогам образовательных учреждений Приморья выплатили зарплату за первую половину января с начисленными за задержку процентами, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на ФППК. 

Ликвидирована задолженность по заработной плате и у работников учреждений культуры.

Около 180 работников Лермонтовского горно-обогатительного комбината находятся в простое по причине ремонтных работ на производстве. Им выплачивается 2/3 средней заработной платы. Всего на комбинате трудятся 234 работника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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