ФППК: Отрасль ЖКХ в Приморье на пороге кризиса

Департамент по тарифам администрации Приморского края блокирует исполнение Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйства, которое призвано регулировать трудовые отношения, - считает профсоюз работников жизнеобеспечения Приморья, — передают «Вести: Приморье».

«Специальный раздел этого документа прямо указывает на то, что действие ОТС распространяется не только на работодателей, но и на органы власти. Расходы по его выполнению должны быть заложены в бюджет региона, а работники должны получать соответствующую Соглашению зарплату, независимо от прибыли предприятия. С 1 января 2020 года минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда на предприятиях тепло- и водоснабжения, водоотведения, коммунального электроснабжения и других должна составлять 10 746 руб., а с учетом дальневосточного и районного коэффициентов – 17 194. В КГУП «Примтеплоэнерго» ставка составляет всего 6 086 руб., и никаких перспектив ее увеличения снова не предвидится, — рассказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь.

За то, чтобы зарплаты работников ЖКХ соответствовали федеральному отраслевому тарифному соглашению, профсоюз бьется не первый год. Прописанная в нем тарифная ставка работника 1-го разряда — это базовый норматив, от которого зависит зарплата. И она не может быть ниже МРОТ. Сверху накручиваются повышающие коэффициенты. И в результате получаются совсем другие оклады, чем у приморцев. К тому же именно от величины оклада зависят премии и другие выплаты работникам.

На последнем заседании департамента по тарифам представители профактива увидели, что тот уровень зарплат, что показывает работодатель, чиновники не принимают.

«В ответ на мое возмущение руководитель департамента по тарифам предложил повысить производительность труда и сократить лишних работников, тогда получится выйти на показатели ОТС. Мы с этим не согласны. Расчет численности работников на предприятии — не прихоть работодателя. Это определяется нормами труда, утвержденными правительством. И вообще, почему каждый раз, едва мы заводим речь о повышении зарплат, нам предлагают сокращать людей? Наши люди и без того загружены работой. В том, что в наших домах тепло, сухо, светло, есть горячая и холодная вода — их заслуга. И условия труда у них тяжелейшие - при порывах стоят по пояс в холодной воде, канализационных стоках, а зарплата копеечная. На это, кстати, мне сказали, что в администрации края тоже маленькие зарплаты, но никто не плачет. Это не разговор», — продолжает Светлана Кожухарь.

Сегодня крайком отраслевого профсоюза буквально завален копиями расчетов работников отрасли. Они наглядно доказывают, что слесари 4-го разряда, операторы котельных и химводоочиски, представители еще десятка специальностей получают на руки чуть больше 20 тыс. руб. Более того, с увеличением федерального МРОТ зарплата уборщиц и сторожей, слесарей-разрядников и других квалифицированных рабочих практически сравнялась.

Выход, по мнению профсоюза, есть.

«Сегодня в тарифе 32% заложено на заработную плату и 42% на топливо, остальные деньги — на ремонтные работы, оборудование и т.д. Поэтому работодатель при всем желании не может повысить зарплату работникам. Но ведь мы помним слова губернатора на одном из совещаний о том, что необходимо найти дополнительные резервы.

Прошел почти год, но предложений от чиновников так и не поступило. Возникает вопрос, почему власть держит на контроле подготовку объектов теплоснабжения к зиме, обеспечение котельных углем и топливом, но никто не берет на контроль зарплату работников? Предприятиям отрасли нужны целевые дотации или субсидии, которые пошли бы исключительно на оплату труда», — считает лидер профсоюза жизнеобеспечения.

А пока, по мнению профсоюза, работники недополучают половину своей зарплаты. Нехватка денег не дает им полноценно питаться, качественно лечиться, учить детей, оплачивать коммунальные услуги и содержать семьи.

«Жилищно-коммунальное хозяйство — это сфера ответственности органов власти всех уровней. Средняя заработная плата работников отрасли ЖКХ в разы ниже средней по краю. Тяжелый, во многом ручной труд рабочих, нежелание молодежи устраиваться в отрасль способствуют оттоку высококвалифицированных кадров. Как результат кадрового голода — средний возраст работников ЖКХ — около пятидесяти. Можно предположить, что через десять-пятнадцать лет работать в отрасли будет просто некому», — резюмировала Кожухарь.

Тем временем в КГУП «Примтеплоэнерго» растет социальное напряжение. Выходить на трудовой спор с работодателем профсоюз не видит смысла. Работники понимают, что он и так делает все, чтобы помочь людям. Именно он, своим волевым решением, в марте прошлого года поднял зарплату на 3%. Объединенный профком намерен обратиться к Президенту В.В.Путину за помощью в решении этой проблемы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]