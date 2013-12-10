Противостояние продолжается: профсоюзы настаивают, что срезание районного коэффициента снизит зарплаты бюджетников





Профсоюзы Приморья настаивают на отмене Постановления администрации Приморского края, которое снижает районный коэффициент. Это ударит по самым низкооплачиваемым категориям работников региона и может повлечь за собой снижение зарплат на внебюджетных предприятиях, — информируют «Вести: Приморье» со ссылкой на Федерацию профсоюзов Приморского края.

«Не менее 30% работников здравоохранения, образования и культуры - это люди, у которых оклады ниже минимального размера оплаты труда. И именно о них мы говорили, когда сообщали, что приморцы потеряют в зарплате после понижения районного коэффициента. Среди них - учителя, врачи, младшие воспитатели, помощники воспитателей, санитарки, медсестры, библиотекари, сторожа, уборщицы. Более того, зарплаты бюджетников - это только вершина айсберга. Мы прогнозируем изменения в коллективных договорах предприятий различных отраслей, где прописан районный коэффициент 1,3. Если он станет 1,2 , никто не заставит работодателей поднять своим работникам оклады на 10%, как это предписывает новое постановление руководителям бюджетных организаций», - объясняет председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков.

Сегодня размер МРОТ составляет 11280 руб., с января 2020-го - может быть повышен до 12130 руб. И именно на эту сумму начисляются коэффициенты - дальневосточный и районный. Сегодня это 60%, а с января 2020-го года - будет 50%.

Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Маришс расчетками в руках доказывает, что пострадают самые незащищенные категории работников отрасли. Существенно ниже МРОТ оклады таких специалистов, как помощник воспитателя - 3205 руб., младший воспитатель - 5171 руб., библиотекарь - 6094 руб., сторож - 5850 руб. Этот список можно продолжать и дальше, включая специалистов по охране труда, делопроизводителей, музыкальных работников.

«Возьмем, к примеру, младшего воспитателя детского сада с окладом 5171 руб. При сокращении районного коэффициента до 1,2 и увеличении оклада на 10% в январе 2020 года он получит на руки 15829,65. Но если бы РК остался прежним, то работник получил бы 16884,96 рублей», — доказывает представитель работников образования.

Кроме того, есть постоянные доплаты, которые получают педагоги за классное руководство, заведование кабинетами и мастерскими. Это фиксированные суммы, на которые тоже начисляется районный коэффициент. Теперь эти доплаты станут меньше.

«И как теперь объяснять, например, классным руководителям, почему за дополнительную нагрузку, не входящую в круг их основных обязанностей, будут платить меньше?» — спрашивает Ирина Мариш.

Председатель профсоюза работников культуры Людмила Калинина солидарна с коллегами и приводит свои примеры: «Если РК останется, как есть, то главный библиотекарь в сельской местности с окладом 4279 руб. будет с января получать 19410 руб. С понижением РК, даже при увеличении оклада на 10% он получит всего 18196 руб. Разница в 1214 руб. для наших людей - существенная. Я уже не говорю о том, что большая часть работников отрасли трудится на 0,75 или 0,5 и даже на 0,25 оклада! Им, энтузиастам своего дела, надо в пояс поклониться за нелегкий и копеечный труд, а не резать и без того невысокие зарплаты», - считает профлидер работников культуры Приморья.

Потеряют в зарплате и медработники края: «Оклад санитарки в сельской больнице - 9 000 руб. Если районный коэффициент останется 1,3, то с января, при увеличившемся МРОТ, ее зарплата составит 27172 руб. Если же новое Постановление будет действовать, то на руки санитарка получит на 1699 руб. меньше - 25 473 руб. И таких примеров много. Повышение оклада «съест» доплата до уровня МРОТ, это очевидно, - говорит технический инспектор труда Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Ольга Соловейчук.

Профсоюзы считают, что все изменения, которые касаются заработной платы, должны приниматься с учетом их мнения. Этого требует и Трудовой кодекс.

«Если бы спорное постановление принималось в установленном законом порядке, с обсуждением, то мы бы наглядно показали, что большое число бюджетников потеряют в зарплатах. Есть ли у проблемы решение? Есть. Надо стремиться к тому, чтобы в крае вообще не было окладов ниже МРОТ», - считает Владимир Исаков.

Напомним, поводом для разногласий между профсоюзами Приморья и краевой администрацией стало Постановление №565-па, принятое 2 сентября 2019 года без учета мотивированного мнения Приморской краевой трехсторонней комиссии. Документ устанавливает с 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморья 1,2 вместо привычного 1,3. Прежний показатель сохранится только для жителей территорий края, приравненных к Крайнему Северу, и в селах и поселках приграничной 30-километровой зоны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]