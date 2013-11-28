Зарплата бюджетников Приморья из-за уменьшенного районного коэффициента не уменьшится

Постановление краевой Администрации устанавило районный коэффициент к заработной плате в размере 1,2, но при этом обязывает руководителей увеличить оклады работникам на 10%, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как пояснила первый вице-губернатор Вера Щербина, с 1991 года Администрацией края был установлен коэффициент, который выше федерального на 10%. Новым постановлением он приравнивается к федеральному, однако, оклады бюджетникам увеличиваются.

«К заработной плате устанавливается районный коэффициент 1,2 вместо ранее действовавшего 1,3. При этом постановление четко регламентирует недопущение снижения уровня зарплаты работникам учреждений – для этого увеличиваются должностные оклады на 10%. Таким образом, после нового года люди будут получать зарплату на 3,125% больше, чем сейчас», – подчеркнула Вера Щербина.

Постановление распространяется только на работников бюджетной сферы государственных учреждений. Предполагается, что данная мера позволит привлечь в регион дополнительные федеральные средства для оплаты труда работников, работающих в системе ОМС, а также по переданным с федерального уровня полномочиям – в области лесного хозяйства, охраны животного мира, военкоматы, ЗАГС, присяжные заседатели и другим.

«Общая сумма дополнительных средств, которые мы получили из федерального бюджета в связи с изменениями в оплате труда оценивается в 1,5 миллиарда рублей. А сейчас мы эти средства вынуждены платить из краевого бюджета, хотя полномочия федеральные», – обозначила первый замглавы края.

В департаменте труда и социального развития Приморского края также пояснили, что произведенные Приморской краевой организацией профсоюза работников здравоохранения РФ расчеты об уменьшении зарплаты работников этой сферы неверны, поэтому распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]