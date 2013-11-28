АПК: Зарплата приморцев не снизится, а вырастет более чем на 3%
Зарплата приморцев не снизится, а вырастет с 1 января 2020 года. Об этом заявили журналистам "Вести: Приморье" в администрации Приморского края.
Ранее Федерация профсоюзов Приморского края сообщила о том, что приморцам снизили районный коэффициент.
Как прокомментировали в администрации Приморского края, это приведение в соответствие с федеральным законодательством, которым в Приморском крае установлен районный коэффициент в размере 1,2.
"В 1991 году в Приморском крае решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов был введён районный коэффициент 1,3. То есть администрация края, пользуясь своими полномочиями, увеличила его на 0,1. По факту получалось, что федеральные власти перечисляли деньги с коэффициентом 1,2, а край добавлял сумму равную 0,1 и выдавал заработную плату. Сейчас мы приравняли наш коэффициент к федеральному - 1,2, но увеличили бюджентникам оклады на 10%. С учетом изменений, после нового года люди будут получать зарплату на 3,125% больше, чем сейчас, - отметили в администрации края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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