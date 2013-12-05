Федерация профсоюзов просит поддержки губернатора по поводу районного коэффициента

Федерация профсоюзов Приморского края обратилась с открытым письмом к губернатору Олегу Кожемяко с просьбой поддержать ее инициативу по обращению в Правительство РФ и Российскую трехстороннюю комиссию. Профсоюзы предлагают установить в Приморском крае и других территориях ДФО районные коэффициенты не ниже 1.3 к заработной плате рабочих и служащих предприятий всех форм собственности, - передают "Вести: Приморье" со ссылкой на ФППК.

ФППК считает, что «такое решение, принятое на федеральном уровне, будет в полной мере отвечать проводимой в настоящее время государственной политике, направленной на привлечение и закрепление населения на территории Дальнего Востока Российской Федерации. Увеличение доходов населения улучшит положение работающих дальневосточников и станет стимулом для притока в регион квалифицированных кадров из других регионов страны. Кроме того, это будет способствовать сохранению социального мира в ДФО».

В обращении говорится, что профсоюзы понимают стремление администрации Приморского края высвободить из краевого бюджета средства и направить их на решение социальных проблем территории. Но по-прежнему считают, что снижение районного коэффициента до 1,2 - не лучший способ пополнить бюджет.

«По расчетам отраслевых профсоюзов образования, здравоохранения и культуры Приморского края, снижение размера районного коэффициента к заработной плате до 1,2 с одновременным увеличением размера окладов на 10% (как это предписывает постановление № 565-па от 02.09.2019г.) приведет к уменьшению размера заработной платы низкооплачиваемых категорий работников государственных учреждений Приморского края.

Кроме того, далеко не у всех зарплата состоит из голого оклада. Как правило, это «многослойный пирог», состоящий из различных надбавок и премий, к которым также применяется районный коэффициент. При этом доля надбавок может существенно меняться в зависимости от штатного расписания учреждения, категории работника, конкретного месяца и т.д. Чем больше надбавок в составе зарплаты, тем больше потерь и ниже итоговая зарплата», - говорится в обращении.

Профсоюзы подчеркивают, что «государственные учреждения Приморского края были последними государственными структурами, которые на территории региона осуществляли выплату районного коэффициента к заработной плате в размер 1,3. И являлись, по сути, определенным ориентиром для многих работодателей из коммерческого сектора, которые также осуществляли выплату районного коэффициента к заработной плате своих работников в размере 1,3».

Поэтому сегодня, по мнению профсоюзов, необходимо добиваться сохранения районного коэффициента к заработной плате работников в размере 1,3. И не только в Приморском крае, и не только для краевых и муниципальных бюджетных учреждений.

Инициативу Федерации профсоюзов Приморского края поддерживают все территориальные профобъединения Дальнего Востока и Федерация независимых профсоюзов России. Председатель ФНПР Михаил Шмаков обратится с этим предложением в Правительство РФ и Российскую трехстороннюю комиссию.

Профсоюзы подчеркивают, что в своей работе преследует те же цели, что ставит перед собой Администрация Приморского края и лично губернатор - остановить отток населения из Приморья, превратив его в регион, в котором хочется жить и работать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]