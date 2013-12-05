Резонансное постановление о районных коэффициентах отправлено на доработку

Постановление, устанавливающее с 1 января 2020 года районный коэффициент к заработной плате в размере 1,2, обсудят 26 сентября на трехсторонней комиссии с участием департамента труда и социального развития Приморского края и представителей федерации профсоюзов Приморья. Такая договоренность достигнута в Администрации края на встрече с профсоюзными организациями в четверг, 12 сентября.

Положительное решение этого вопроса позволит Приморью получить дополнительные полтора миллиарда рублей из федерального бюджета, отмечают эксперты.

Открывая сегодняшнее совещание, врио вице-губернатора Сергей Максимчук подчеркнул: принятие данного документа не предполагает ухудшение положения с заработной платой в крае.

«В постановлении есть норма, которая регламентирует недопущение снижения уровня зарплаты работникам бюджетных учреждений. Это пункт, обязывающий работодателя увеличить оклады на 10%», – напомнил он.

Общественники, в свою очередь, попросили, чтобы проект постановления был тщательным образом согласован с Федерацией профсоюзов Приморского края. Речь также шла о доплате до минимального размера оплаты труда (МРОТ), которое сейчас используется в учреждениях. Профсоюзы считают, что с повышением окладов на 10% доплата до МРОТ снизится и это не приведет к увеличению зарплаты на заявленные 3,125%. В департаменте убеждены, что эта величина должна быть гарантированной.

«У нас есть уверенность в тех расчетах, которые приведены в документе. Специалисты готовы еще раз отработать в этом направлении с привлечением представителей отраслевых профсоюзов, с привлечением расчетчиков из самих учреждений произвести совместный расчет по разным категориям работников», – заверила и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Выслушав аргументы сторон, врио-вице губернатора края предложил тщательно поработать над документом совместно со специалистами отраслевых органов исполнительной власти и представителями отраслевых профсоюзов, а затем вынести обсуждение вопроса на заседание Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 26 сентября.

Напомним, постановление было разработано с целью приведения размера районного коэффициента в соответствие с установленным на федеральном уровне. Документ распространяется только на работников государственных учреждений бюджетной сферы. Предполагается, что данная мера позволит привлечь в регион дополнительные федеральные средства для оплаты труда работников, работающих в системе ОМС, а также по переданным с федерального уровня полномочиям – в области лесного хозяйства, охраны животного мира, работников военкоматов, ЗАГС, присяжных заседателей и другим.

«Общая сумма дополнительных средств, которые мы получим из федерального бюджета в связи с изменениями в оплате труда, оценивается в 1,5 миллиарда рублей. А сейчас мы эти средства вынуждены платить из краевого бюджета, хотя полномочия федеральные», – обозначила первый вице-губернатора края Вера Щербина.

Открывая совещание, врио вице-губернатора Сергей Максимчук подчеркнул: принятие данного документа не предполагает ухудшение положения с заработной платой в крае.

«В постановлении есть норма, которая регламентирует недопущение снижения уровня зарплаты работникам бюджетных учреждений. Это пункт, обязывающий работодателя увеличить оклады на 10%», – напомнил он.

Общественники, в свою очередь, попросили, чтобы проект постановления был тщательным образом согласован с Федерацией профсоюзов Приморского края. Речь также шла о доплате до минимального размера оплаты труда (МРОТ), которое сейчас используется в учреждениях. Профсоюзы считают, что с повышением окладов на 10% доплата до МРОТ снизится и это не приведет к увеличению зарплаты на заявленные 3,125%. В департаменте убеждены, что эта величина должна быть гарантированной.

«У нас есть уверенность в тех расчетах, которые приведены в документе. Специалисты готовы еще раз отработать в этом направлении с привлечением представителей отраслевых профсоюзов, с привлечением расчетчиков из самих учреждений произвести совместный расчет по разным категориям работников», – заверила и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Выслушав аргументы сторон, врио-вице губернатора края предложил тщательно поработать над документом совместно со специалистами отраслевых органов исполнительной власти и представителями отраслевых профсоюзов, а затем вынести обсуждение вопроса на заседание Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 26 сентября.

Напомним, постановление было разработано с целью приведения размера районного коэффициента в соответствие с установленным на федеральном уровне. Документ распространяется только на работников государственных учреждений бюджетной сферы. Предполагается, что данная мера позволит привлечь в регион дополнительные федеральные средства для оплаты труда работников, работающих в системе ОМС, а также по переданным с федерального уровня полномочиям – в области лесного хозяйства, охраны животного мира, работников военкоматов, ЗАГС, присяжных заседателей и другим.

«Общая сумма дополнительных средств, которые мы получим из федерального бюджета в связи с изменениями в оплате труда, оценивается в 1,5 миллиарда рублей. А сейчас мы эти средства вынуждены платить из краевого бюджета, хотя полномочия федеральные», – обозначила первый вице-губернатора края Вера Щербина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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