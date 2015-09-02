Виктор Пинский: «Ошибка с уменьшением районного коэффициента будет исправлена»

Депутат Госдумы Виктор Пинский выразил надежду, что ошибка, из-за которой в обход профсоюзов было принято постановление администрации Приморского края, уменьшающее районный коэффициент, будет исправлена, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Приморского края.

«Нынешняя администрация Приморского края – самая социально ориентированная и первая – активно сотрудничающая с профсоюзами. Все проблемы, озвученные губернатору, до сих пор решались в пользу профсоюзов и в интересах трудовых коллективов. Полагаю, что в данном случае произошла ошибка, возможно, связанная с кадровым вопросом, которая будет исправлена. К сожалению, нестабильная работа администрации в предыдущие периоды, могла привести к вымыванию профессиональных кадров, которое может еще сказываться. Разумеется, вопрос начисления заработной платы – главный для трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Ради обсуждения таких вопросов она и создавалась. Вызывает недоумение, почему в данном случае процедура была нарушена и постановление об изменении районного коэффициента в Приморье было принято без учета мнения профсоюзов», - сказал Виктор Пинский.

Депутат подчеркнул, что советы профсоюзов всегда только на пользу власти.

«Профсоюзы больше кого бы то ни было заинтересованы в сохранении мира и стабильности на территории и являются самым надежным индикатором состояния общества. Именно профсоюзы видят первыми все опасности для благополучия региона. И конечно, самый правильный способ избежать социального напряжения – советоваться с профсоюзами. Тем более, что это – требование Трудового кодекса», - сказал депутат.

Напомним, что речь идет о решении администрации Приморского края, которая устанавливает с 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморья 1,2 вместо привычного 1,3. Прежний показатель сохранится только для жителей территорий края, приравненных к Крайнему Северу, и в селах и поселках приграничной 30-километровой зоны. Соответствующее Постановление №565-па Администрации Приморского края приняла 2 сентября. Оно, в свою очередь, вносит изменения в постановление Администрации Приморского края от 08.05.2013 №168-па «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края»

По мысли авторов документа, который вступит в действие уже 1 января 2020, уменьшение коэффициента компенсирует увеличение окладов. Однако, по мнению профсоюзов, это не так. По подсчетам ФППК фактическая зарплата в результате этих изменений уменьшится. Свои расчеты уже представили территориальные организации профсоюзов медиков и педагогов.

Федерация профсоюзов Приморья знала о готовящемся проекте документа и была категорически против изменений, - сообщил сайт Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК).

«Срок для предоставления мотивированного мнения был определен до 6 сентября. Однако краевые власти приняли Постановление еще 2 сентября», - говорится в официальном сообщении ФППК.

«Вчера на заседании Госсовета Владимир Путин отметил, что именно численность населения является одним из ключевых индикаторов, на основе которых можно сделать вывод о благополучии граждан. В Приморье и на Дальнем Востоке она продолжает снижаться. Профсоюзы считают, что удержать людей можно только через увеличение размера оплаты труда и повышение уровня жизни. Но инициатива Администрации края этому не способствует», - сообщается на сайте профсоюзов.

ФППК намерена обжаловать порядок принятия Постановления №565-па в Генеральной прокуратуре РФ. По мнению профсоюзных юристов, нарушен порядок участия органов социального партнерства в формировании и реализации государственной политики в сфере труда, установленный статьей 35.1. Трудового кодекса РФ.

В соответствии с ней проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных актов органов исполнительной власти в сфере труда, а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения, по вопросам регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, направляются на рассмотрение в соответствующие комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (соответствующим профсоюзам (объединениям профсоюзов) и объединениям работодателей) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, принимающими указанные акты.

Решения соответствующих комиссий по регулированию социально-трудовых отношений или мнения их сторон (заключения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей) по направленным им проектам законодательных актов, нормативных правовых и иных актов органов исполнительной власти подлежат обязательному рассмотрению федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, принимающими указанные акты.

Отметим, что источник «Вестей: Приморья» в краевой администрации сообщил, что ФФПК некорректно трактует Постановление администрации и обещал, что в ближайшее время администрация Приморья выступит с официальным заявлением по этому вопросу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]