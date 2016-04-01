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Сокращение сотрудников и рабочего дня: на двух судоремонтных заводах края проблемы

Сокращение сотрудников и рабочего дня: на двух судоремонтных заводах края проблемы

Фото: userapi.com


Сразу на двух судоремонтных заводах Приморья о проблемах заявили в ФППК, — сообщают «Вести: Приморье».

138 работников «Дальзавода» получили уведомления о сокращении, они будут уволены 19 февраля. Добавим, что на этой неделе предприятие сократит еще 44 работников, которых уведомили ранее. 

Кроме того, по информации ФППК, работники АО «30 судоремонтный завод» переходят на неполный режим рабочего времени. С 20 января их рабочая неделя сократится на 16 часов.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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