Несчастья преследуют сотрудников судоремонтных заводов края
Два тяжелых несчастных случая — и оба на судоремонтных заводах — зарегистрированы на минувшей неделе в Приморье, — сообщили «Вестям: Приморье» в ФППК.
Так, во Владивостоке при падении в шахту газохода тяжелые травмы получил 41-летний судовой котельщик АО "Центр судоремонта "Дальзавод" . В Находкинском муниципальном округе в ДТП пострадал 50-летний водитель-экспедитор Ливадийского ремонтно-судостроительного завода.
Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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