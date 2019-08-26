Несчастья преследуют сотрудников судоремонтных заводов края

Два тяжелых несчастных случая — и оба на судоремонтных заводах — зарегистрированы на минувшей неделе в Приморье, — сообщили «Вестям: Приморье» в ФППК.

Так, во Владивостоке при падении в шахту газохода тяжелые травмы получил 41-летний судовой котельщик АО "Центр судоремонта "Дальзавод" . В Находкинском муниципальном округе в ДТП пострадал 50-летний водитель-экспедитор Ливадийского ремонтно-судостроительного завода.

Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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