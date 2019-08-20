"Неприятности на работе": смерть и 4 несчастных случая

Пять тяжелых несчастных случаев на рабочих местах зарегистрированы на минувшей неделе в Приморье. Три из них во Владивостоке, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.

Так, инсульт на рабочем месте диагностирован у 54-летнего фармацевта компании «Верона». Прямо в помещении котельной умер 67-летний слесарь-ремонтник Филиала «Центрального жилищно-коммунального управления» МО РФ. Тяжелые телесные повреждения получил 40-летний разнорабочий строительного предприятия «Авенир-М».

Еще два случая произошли в Уссурийске: черепно-мозговая травма зафиксирована у 28-летнего работника транспортного предприятия «Корона ДВ Торг», перелом ноги во время развоза продукции получил 31-летний сотрудник торговой компании «Валеолог».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]