"Неприятности на работе": смерть и 4 несчастных случая
Пять тяжелых несчастных случаев на рабочих местах зарегистрированы на минувшей неделе в Приморье. Три из них во Владивостоке, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.
Так, инсульт на рабочем месте диагностирован у 54-летнего фармацевта компании «Верона». Прямо в помещении котельной умер 67-летний слесарь-ремонтник Филиала «Центрального жилищно-коммунального управления» МО РФ. Тяжелые телесные повреждения получил 40-летний разнорабочий строительного предприятия «Авенир-М».
Еще два случая произошли в Уссурийске: черепно-мозговая травма зафиксирована у 28-летнего работника транспортного предприятия «Корона ДВ Торг», перелом ноги во время развоза продукции получил 31-летний сотрудник торговой компании «Валеолог».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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