Тяжелая рабочая неделя: один умер, трое тяжело травмированы
Один смертельный и три тяжелых несчастных случая на рабочих местах зарегистрированы в Приморье на минувшей неделе, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Федерацию профсоюзов Приморья.
Так, 23-летний матрос-обработчик компании "Дальморфиш" был найден мертвым на палубе судна без признаков насильственной смерти. Травму лица во время игры с командой "Факел" получил 21-летний игрок футбольного клуба "Луч" во Владивостоке.
Тяжело травмирован в ДТП 52-летний работник владивостокского предприятия "Импэль".
Кроме того, термический ожог кистей рук получил 55-летний электромонтер "Находкинского морского торгового порта".
Представители отраслевых профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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