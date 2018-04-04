Тяжелая рабочая неделя: один умер, трое тяжело травмированы

Один смертельный и три тяжелых несчастных случая на рабочих местах зарегистрированы в Приморье на минувшей неделе, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Федерацию профсоюзов Приморья.

Так, 23-летний матрос-обработчик компании "Дальморфиш" был найден мертвым на палубе судна без признаков насильственной смерти. Травму лица во время игры с командой "Факел" получил 21-летний игрок футбольного клуба "Луч" во Владивостоке.

Тяжело травмирован в ДТП 52-летний работник владивостокского предприятия "Импэль".

Кроме того, термический ожог кистей рук получил 55-летний электромонтер "Находкинского морского торгового порта".

Представители отраслевых профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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