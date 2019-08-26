Смерть матроса и пропавший моторист - две трагедии на предприятиях Приморья

Два тяжелых несчастных случая и две смерти на рабочих местах зарегистрированы на минувшей неделе в Приморье.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Федерацию профсоюзов Приморского края, на Владивостокской ТЭЦ-2 тяжелую травму позвоночника получил 61-летний слесарь. Множественные переломы грудной клетки - у 40-летнего матроса 2-го класса компании "Пасифик Марин Тролерз", которого придавило лифтовой клетью грузовой платформы. Кроме того, смерть 32-летнего матроса зафиксирована на рыболовецком предприятии "Интрарос". Без вести пропал в Охотском море 61-летний моторист уссурийской судоходной компании "Гудзон".

Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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