Тяжелая неделя: инфаркт, отравления и переломы преследовали приморцев на рабочих местах
На прошедшей неделе на предприятиях Приморья зарегистрированы 2 смерти и 8 тяжелых несчастных случаев, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.
Так, на одном из рыболовецких судов компании «Интеррыбфлот» от инфаркта умер капитан 1966 г.р. Еще одна смерть зафиксирована в Приморском филиале АО «Оборонэнерго», где умер 54-летний слесарь-сантехник
Кроме того, во Владивостоке тяжелые травмы в результате ДТП получили 42-летний водитель и 54-летний оператор КГУП «Приморский Экологический Оператор». В Дальнегорске вредными газами отравились двое проходчиков ГМК "Дальполиметалл" 1982 и 1984 гг.р. На другом предприятии горнорудной отрасли - "АИР" в поселке Восток - при закрытии бункера компрессионный перелом позвоночника получил 32-летний плотник-бетонщик.
Ушиб головного мозга зафиксирован у 51-летнего матроса Дальневосточного филиала компании «Росморпорт», пострадавшего при швартовке буксира. Такая же травма - у 36-летнего слесаря "Славянского СРЗ". Перелом голеностопа - у 42-летнего матроса филиала Базы исследовательского флота ВНИРО.
Представители отраслевых профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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