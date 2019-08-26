В Приморье растет смертность на рабочих местах





Из 15 тяжелых несчастных случаев, произошедших в крае с начала 2020 года, — 10 смертельных, — передают «Вести: Приморье» по данным ФППК.

Исключением не стала и минувшая неделя, которая принесла две смерти и одну тяжелую травму на предприятиях в регионе. Так, в приморской столице умерла 65-летняя сторож Центральной бухгалтерии муниципальных учреждений г. Владивостока. В Красноармейском районе во время обхода ЛЭП умер 52-летний электромонтер предприятия "Приморские электрические сети".

В Артемовском городском округе тяжелую травму внутренних органов получил 53-летний монтажник железобетонных конструкций Путевой машинной станции № 220 филиала "РЖД".

Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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