Моряк из Уссурийска без вести пропал в Охотском море
Два тяжелых несчастных случая и две смерти на рабочих местах зарегистрированы на минувшей неделе в Приморье, — сообщают «Вести: Приморье» по данным федерации профсоюзов.
Так, на Владивостокской ТЭЦ-2 тяжелую травму позвоночника получил 61-летний слесарь. Множественные переломы грудной клетки - у 40-летнего матроса 2-го класса компании "Пасифик Марин Тролерз", которого придавило лифтовой клетью грузовой платформы.
Кроме того, смерть 32-летнего матроса зафиксирована на рыболовецком предприятии "Интрарос". Без вести пропал в Охотском море 61-летний моторист уссурийской судоходной компании "Гудзон".
Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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