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Скорая зафиксировала смерть охранника на рабочем месте во Владивостоке

Скорая зафиксировала смерть охранника на рабочем месте во Владивостоке

Две смерти на рабочих местах зарегистрированы в Приморье на минувшей неделе, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточнили в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморья.

Во Владивостоке на территории предприятия  комплексной охраны "Гранит" в бессознательном состоянии был найден 55-летний охранник. Прибывшая по вызову скорая зафиксировала его смерть.

В поселке Восток Красноармейского района 41-летний машинист электровоза компании "Приморский ГОК" выполнял обязанности горнорабочего и  погиб от травм, несовместимых с жизнью.

Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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