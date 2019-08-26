Скорая зафиксировала смерть охранника на рабочем месте во Владивостоке

Две смерти на рабочих местах зарегистрированы в Приморье на минувшей неделе, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточнили в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморья.

Во Владивостоке на территории предприятия комплексной охраны "Гранит" в бессознательном состоянии был найден 55-летний охранник. Прибывшая по вызову скорая зафиксировала его смерть.

В поселке Восток Красноармейского района 41-летний машинист электровоза компании "Приморский ГОК" выполнял обязанности горнорабочего и погиб от травм, несовместимых с жизнью.

Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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