Не выдержало сердце: инженер «Теплосетей» умер на работе





Две смерти зарегистрированы на предприятиях Приморья на минувшей неделе. Об этом «Вестям: Приморье» сообщили в федерации профсоюзов ПК.

В Уссурийске на рабочем месте умер 31-летний начальник смены котельной компании «Приморская соя». Во Владивостоке от сердечного приступа во время работы умер 64-летний инженер предприятия «Приморские тепловые сети».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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