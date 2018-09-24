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Не выдержало сердце: инженер «Теплосетей» умер на работе

Не выдержало сердце: инженер «Теплосетей» умер на работе

Источник фото: krovinfo.com


Две смерти зарегистрированы на предприятиях Приморья на минувшей неделе. Об этом «Вестям: Приморье» сообщили в федерации профсоюзов ПК.

В Уссурийске на рабочем месте умер 31-летний начальник смены котельной компании «Приморская соя». Во Владивостоке от сердечного приступа во время работы умер 64-летний инженер предприятия «Приморские тепловые сети».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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