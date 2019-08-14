Бригадир оленеводов умер в Пограничном районе
Одна смерть и один тяжелый несчастный случай зарегистрированы в Приморье на минувшей неделе, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.
В Пограничном районе умер 60-летний бригадир оленеводов в ООО "Рубиновое".
Во Владивостоке в компании "Подземстрой №6" травму головы при падении с высоты получил 66-летний водитель-рабочий.
Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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