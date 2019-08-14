Бригадир оленеводов умер в Пограничном районе





Одна смерть и один тяжелый несчастный случай зарегистрированы в Приморье на минувшей неделе, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.

В Пограничном районе умер 60-летний бригадир оленеводов в ООО "Рубиновое".

Во Владивостоке в компании "Подземстрой №6" травму головы при падении с высоты получил 66-летний водитель-рабочий.

Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru