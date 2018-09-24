Строитель, токарь, столяр - самые несчастливые профессии недели

Строитель и токарь погибли, столяр сломал позвоночник, — в федерации профсоюзов корреспонденту «Вестей: Приморье» сообщили неутешительные новости.

Две смерти и один тяжелый несчастный случай зарегистрированы в Приморье на минувшей неделе.

Так, при падении со строительных лесов несовместимые с жизнью травмы получил 42-летний разнорабочий ИП Хван Б.А. в Уссурийске. Во Владивостоке на заводе «Изумруд» во время выполнения рабочих обязанностей умер 72-летний токарь. Кроме того, закрытый компрессионный перелом позвоночника при падении с крыши получил столяр-плотник Приморского государственного училища олимпийского резерва 1965 г.р.

Представители отраслевых профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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