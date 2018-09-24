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Инженер оружейной компании умер на рабочем месте

Инженер оружейной компании умер на рабочем месте

Фото: sfw.so

Четыре смерти и один тяжелый несчастный случай зарегистрированы в Приморье на минувшей неделе, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.

Три человека погибли в результате взрыва на танкере «Залив Америка», принадлежащем находкинской компании «Наяда», — 36-летний старпом и два матроса — 56 и 59 лет.

В Сибирцево на рабочем месте умер ведущий инженер Дирекции сервисного обслуживания «Мотовилихинские заводы».

При проверке спуско-подъемного устройства дежурной шлюпки тяжелую травму руки получил 32-летний мастер участка владивостокской компании «Одиссей-Шип-Сервис».

Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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