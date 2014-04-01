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Два смертельных случая на производстве произошли на прошлой неделе в Приморье

Два смертельных случая на производстве произошли на прошлой неделе в Приморье

Фото: Комсомольская правда

Два смертельных и один тяжелый несчастный случай зарегистрированы на предприятиях Приморья за минувшую неделю. Так, на одном из судов компании "Интеррыбфлот" предположительно от инфаркта умер 56-летний второй механик. Во Владивостоке погиб 43-летний сварщик ООО "Россо". Ожоги второй степени получил 56-летний машинист предприятия "Уссурийские мостостроительные конструкции",- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФППК.

Представители профсоюзов работают в комиссиях по расследованию этих случаев.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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