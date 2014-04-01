Два смертельных случая на производстве произошли на прошлой неделе в Приморье
Два смертельных и один тяжелый несчастный случай зарегистрированы на предприятиях Приморья за минувшую неделю. Так, на одном из судов компании "Интеррыбфлот" предположительно от инфаркта умер 56-летний второй механик. Во Владивостоке погиб 43-летний сварщик ООО "Россо". Ожоги второй степени получил 56-летний машинист предприятия "Уссурийские мостостроительные конструкции",- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФППК.
Представители профсоюзов работают в комиссиях по расследованию этих случаев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
05.03.2019 В Уссурийске в результате взрыва котла погиб работник предприятия
-
24.09.2018 Сотрудник радиостанции умер прямо на рабочем месте во Владивостоке
-
21.09.2017 Приморец, сбитый поездом, умер в больнице
-
04.07.2016 Во Владивостоке двое мужчин госпитализированы в результате падения из окон
-
14.04.2015 УМВД Приморья: с начала года привлечены к ответственности более 5 тысяч нетрезвых водителей
-
01.04.2014 Один человек погиб, а другой получил травмы, пытаясь вынести металлолом из воинской части в Анучинском районе
Добавить комментарий