"Морские несчастья": смерть на корабле и травма на судостроительном заводе





Одна смерть и один тяжелый несчастный случай зарегистрированы на предприятиях Приморья на минувшей неделе, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.

Так, на рабочем месте умер помощник капитана 1952 г.р. владивостокской компании «Востокфлот».

В Большом Камне тяжелую травму получил 24-летний электросварщик судостроительного комплекса «Звезда».

Представители отраслевых профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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