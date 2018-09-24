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"Морские несчастья": смерть на корабле и травма на судостроительном заводе

"Морские несчастья": смерть на корабле и травма на судостроительном заводе

Фото: 2.bp.blogspot.com


Одна смерть и один тяжелый несчастный случай зарегистрированы на предприятиях Приморья на минувшей неделе, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК. 

Так, на рабочем месте умер помощник капитана 1952 г.р. владивостокской компании «Востокфлот». 

В Большом Камне тяжелую травму получил 24-летний электросварщик судостроительного комплекса «Звезда». 

Представители отраслевых профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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