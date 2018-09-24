"Морские несчастья": смерть на корабле и травма на судостроительном заводе
Одна смерть и один тяжелый несчастный случай зарегистрированы на предприятиях Приморья на минувшей неделе, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.
Так, на рабочем месте умер помощник капитана 1952 г.р. владивостокской компании «Востокфлот».
В Большом Камне тяжелую травму получил 24-летний электросварщик судостроительного комплекса «Звезда».
Представители отраслевых профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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