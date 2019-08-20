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4 человека умерли на рабочих местах без видимых причин

4 человека умерли на рабочих местах без видимых причин

Фото: zaks.ru


Сразу четыре смерти и один тяжелый несчастный случай на рабочих местах зарегистрированы на минувшей неделе в Приморье, — сообщили «Вестям: Приморье» в ФППК. 

Водителя АО Центр судоремонта «Дальзавод» обнаружили в машине без признаков жизни. Мужчине было 53 года.

Во время заготовки технической соли для обработки обледенелых дорог плохо стало 66-летнему рабочему ДВФУ. Врачи скорой помощи помочь мужчине не смогли, он скончался. 

Также реанимационная бригада констатировала смерть 58-летнего работника компании АО «Тихоокеанское управление промысловой разведки научно-исследовательского флота», который умер в отделе кадров компании. 

Главный бухгалтер ООО «Лермонтовский ГОК» потеряла сознание и умерла на рабочем месте.

Кроме того, тяжелый несчастный случай произошел с 37-летней сотрудницей ФГБУ «ФКП Росреестра». Женщина получила травму головы в результате приступа эпилепсии.

Представители отраслевых профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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