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Почти как Алибасов: слесарь из Находки перепутал жидкое стекло с водой

Почти как Алибасов: слесарь из Находки перепутал жидкое стекло с водой

Фото: onepriceshop.ru

Несколько тяжелых несчастных случаев произошли на минувшей  неделе на предприятиях Приморья, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК. 

32-летний слесарь-сантехник 4-го разряда компании ООО «Спектр» из г. Находка  выполнял работы в подвале многоквартирного жилого дома, выпил жидкое стекло вместо воды, получил ожоги внутренних органов и был госпитализирован.

50-летний докер-механизатор ПАО «Владивостокский морской торговый порт» попал под падающий груз и получил множественные переломы и ушибы.

Представители отраслевых профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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