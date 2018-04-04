Почти как Алибасов: слесарь из Находки перепутал жидкое стекло с водой
Несколько тяжелых несчастных случаев произошли на минувшей неделе на предприятиях Приморья, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.
32-летний слесарь-сантехник 4-го разряда компании ООО «Спектр» из г. Находка выполнял работы в подвале многоквартирного жилого дома, выпил жидкое стекло вместо воды, получил ожоги внутренних органов и был госпитализирован.
50-летний докер-механизатор ПАО «Владивостокский морской торговый порт» попал под падающий груз и получил множественные переломы и ушибы.
Представители отраслевых профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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