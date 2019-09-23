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Авиаремонтники и энергетики останутся без работы в начале года

Авиаремонтники и энергетики останутся без работы в начале года

Фото: sb-advice.com

Серьезные сокращения ожидают энергетиков и авиаремонтников в начале будущего года, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.

Более 70 работников Владивостокской ТЭЦ-2 получили уведомления о сокращении с 1 февраля 2020 года.

Предполагается сокращение 54-х работников и на 322-м авиаремонтном заводе в Воздвиженке. Сейчас здесь трудятся 530 человек, с середины октября предприятие работает в режиме двухдневной рабочей недели.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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