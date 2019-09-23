Авиаремонтники и энергетики останутся без работы в начале года

Серьезные сокращения ожидают энергетиков и авиаремонтников в начале будущего года, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.

Более 70 работников Владивостокской ТЭЦ-2 получили уведомления о сокращении с 1 февраля 2020 года.

Предполагается сокращение 54-х работников и на 322-м авиаремонтном заводе в Воздвиженке. Сейчас здесь трудятся 530 человек, с середины октября предприятие работает в режиме двухдневной рабочей недели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]