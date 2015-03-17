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Вчера, 23:27
 

Во Владивостоке массово сокращают вахтеров и сторожей

Во Владивостоке массово сокращают вахтеров и сторожей

Фото: sgtek.ru

Около 800 работников образовательных учреждений Владивостока, работающих сторожами и сторожами-вахтерами, получили уведомления о сокращении, — сообщили «Вестям: Приморье» в Федерации профсоюзов края.

К тому же, 28 октября под сокращение попали еще 10 работников Центра судоремонта «Дальзавод».  В приказе №3485 от 28.10.2019 года говорится об оптимизации количественного состава предприятия. Тем самым, уже 44 заводчанина встретят 2020 год в статусе безработных.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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