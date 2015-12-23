Новости Общество Экономика

Сегодня, 20:01
 

2 тысячи жителей Дальнегорска останутся без работы 1 марта?

2 тысячи жителей Дальнегорска останутся без работы 1 марта?

Фото: bishelp.ru


2182 работника ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор» получили уведомления о сокращении с 1 марта 2020 года, — сообают «Вести: Приморье» по данным Федерации профсоюзов ПК.

Ожидается, что они будут трудоустроены на другое предприятие. Сведений о том, что производство в Дальнегорске будет закрыто, нет. Напомним, что решением арбитражного суда Приморского края от 30.10.2019 года предприятие признано несостоятельным, открыто конкурсное производство.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести