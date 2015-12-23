2 тысячи жителей Дальнегорска останутся без работы 1 марта?





2182 работника ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор» получили уведомления о сокращении с 1 марта 2020 года, — сообают «Вести: Приморье» по данным Федерации профсоюзов ПК.

Ожидается, что они будут трудоустроены на другое предприятие. Сведений о том, что производство в Дальнегорске будет закрыто, нет. Напомним, что решением арбитражного суда Приморского края от 30.10.2019 года предприятие признано несостоятельным, открыто конкурсное производство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]