Парк вертолетов обновят в Приморье
Современные вертолеты для внутикраевых перевозок и работы санитарной авиации в Приморье выпустит Арсеньевская компания «Прогресс». Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский в среду, 4 сентября, в ходе пятого Восточного экономического форума.
Как сообщили в администрации края, документ предусматривает реализацию проектов по модернизации авиапредприятия, строительству новых вертолетов и обслуживанию воздушных машин, а также направлено на развитие воздушных пассажирских перевозок в Приморье.
«Уже в 2021 году наш край получит новые вертолеты, выпущенные арсеньевским заводом “Прогресс”. Они будут востребованы для развития внутрикраевой и санитарной авиации. Мы, в свою очередь, готовы оказывать авиастроителям всевозможную поддержку», – заявил губернатор.
В настоящее время в Приморье пассажирские перевозки выполняются по 14 краевым маршрутам, два из которых вертолетные – в самые отдаленные населенные пункты на севере края.
Санитарная авиация приходит на помощь в случае, если требуется быстрая транспортировка больных и пострадавших в ведущие учреждения здравоохранения края. География полетов вертолетов санавиации распространяется от южной Находки до Тернейского района.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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