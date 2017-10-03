В Приморье проживает 17 национальностей численностью больше 1 тысячи человек

На 1 января 2019 года в Приморье постоянно проживали 1902,7 тыс. человек. По итогам последней Всероссийской переписи населения здесь насчитывалось 17 национальностей, численность каждой из которых превышала 1 тыс. человек, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на местное отделение «Росстата».

Последняя перепись населения прошла в 2010 году. По итогам предыдущих переписей 1989 и 2002 годов национальностей с численностью населения больше 1 тысячи человек было 19. В период 1989-2002 годов в эту группу вошли китайцы, а в связи с сокращением численности населения вышли грузины; в 2002-2010 годах – вошли таджики и киргизы, а выбыли - марийцы, удмурты, поляки и евреи.

В 2010 году численность населения четырех национальностей Приморья превышала 10 тыс. человек: русские, украинцы, корейцы и татары. В 1989 и 2002 годах в эту группу входили еще и белорусы, а в 1989 – не входили корейцы.

Русское население является наиболее многочисленным и составляет 92,5% общей численности населения Приморского края (указавшего национальность). По сравнению с 2002 годом численность русских сократилась, но доля их в населении, указавшем свою национальность, увеличилась на 1.8 п.п.

Второе место по численности населения в крае традиционно занимают украинцы. Численность украинцев в период 1989-2002 годы сократилась в 2 раза, а 2002-2010 – в 1.9 раза.

Корейцы продолжают оставаться на третьем месте, и их численность к 2010 году увеличилась на 5.2%.

В 2002-2010 годах в Приморском крае значительно увеличилась численность узбеков (в 5.5 раза), киргизов (в 3.1 раза) и таджиков (в 2.5 раза). Однако их совокупная доля среди населения не превысила 1%.

Наблюдается устойчивое снижение численности белорусов (в 3.7 раза 2010 к 1989 году), мордвы (в 2.8 раза), чувашей (в 2.6 раза), молдаван (в 2.6 раза), немцев (в 2 раза), казахов (в 2 раза) и башкир (в 1.8 раза).

Как изменился национальный состав Приморского края за последние 10 лет, станет известно после подведения итогов очередной Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]