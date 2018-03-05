Разрыв сокращается: вскоре на 1125 женщин будет 1000 мужчин

По прогнозам Росстата, в России ожидается прирост мужчин примерно в 300 тысяч, сообщают «Вести:Приморье».

Прогноз опубликован накануне Всемирного дня мужчин, отмечаемого 7 ноября по инициативе ООН с 2000 года, отмечает «РГ».

По данным Росстата, на начало 2020 года население России составило 146,7 миллиона человек, из них 68,1 миллиона - мужчины и 78,6 миллиона - женщины. Традиционное для России кратное превосходство женщин над мужчинами постепенно будет выравниваться в пользу "сильного" пола. Согласно прогнозу Росстата, к 2031 году ожидается рост количества мужчин до 69,9 миллиона, что должно сократить разрыв между соотношением числа мужчин и женщин.

Если на начало 2020 года на 1000 мужчин приходилось 1154 женщины, то к 2031 году, согласно высокому варианту прогноза Росстата, разрыв может сократиться до 1125 женщин на 1000 мужчин. Это говорит о постепенном увеличении численности мужчин и продолжительности их жизни.

Ретроспективная выборка данных, исходящая из всеобщих переписей населения за более чем 120 лет, показывает ключевое влияние важных исторических событий на изменение численности мужчин - войн и революций. Первая всеобщая перепись населения Российской империи прошла в 1897 году, численность мужчин тогда составила 62,5 млн. Следующая перепись была проведена в 1920 году, но она не признается специалистами всеобщей, так как проводилась без учета нескольких регионов, где на тот момент велись военные действия или регионы были охвачены гражданской войной. В СССР так же на сокращение числа мужчин существенно повлияла Великая Отечественная война.

По данным всероссийской переписи 2010 года в России насчитывалось - 66,1 миллиона мужчин. По данным Росстата, на начало 2020 года, число мужчин выросло - 68,1 миллиона. То есть "сильный" пол показывает положительную динамику изменения своей численности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]