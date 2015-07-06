В Приморье появился новый вид млекопитающего - водяной олень

В преддверии охоты на копытных Охотнадзор Приморского края, нацпарк «Земля леопарда» и WWF сообщают о появлении в фауне Приморья нового вида млекопитающего – водяного оленя – и предостерегают охотников от неосторожных выстрелов, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на WWF.

В фауне России с недавних пор появился новый вид животного – водяной олень (Hydropotesinermis). Информация о «косуле с клыками», или «болотной кабарге», впервые поступила от жителя пос. Барабаш в августе 2016 г. Животное с клычками, похожее на кабаргу он видел в районе оз. Большое Круглое в Хасанском районе. Затем со стабильной периодичностью об этом «странном гибриде» оленя и косули стали сообщать специалисты охотнадзора, пограничники, охотники и рыболовы. И буквально недавно житель Владивостока А. Калачинский написал в соцсетях, что тоже видел животных, по его мнению, водяных оленей, перебегающих дорогу на территории охотхозяйства «Лебединое».

В апреле 2019 г. специалисты национального парка «Земля леопарда» зафиксировали фотоловушкой водяного оленя на южном участке парка. На сайте организации появилась информация, что этот вид в фауне России и в границах бывшего СССР отмечен впервые. Теперь список млекопитающих будет насчитывать не 326 видов, а 327, а водяной олень станет восьмым видом в семействе Cervidae. Обнаружение ранее не встречавшихся в нашей стране копытных стало первым подобным событием в 21 веке.

И наконец, в июле 2019 г. специалисты охотнадзора по Приморскому краю и П. Фоменко, сотрудник WWF, нашли первый артефакт - таксидермическое чучело водяного оленя. Труп животного обнаружили в Хасанском районе вероятнее всего зимой 2018 г. Чучело животного в настоящее время исследуют специалисты национального парка «Земля леопарда», ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН и Амурского филиала WWF. Проводится генетическая экспертиза, снимаются морфометрические показатели, исследуется шерстный покров животного.

«Мы давно заинтересовались сообщениями о странном животном и вместе с сотрудниками WWF стали собирать о нем информацию, но только недавно получили чучело – неопровержимое доказательство наличия нового вида в фауне России. Крайне важно, на мой взгляд, чтобы этот вид копытных у нас прижился, тем более что ниша для его обитания потенциально свободна, – сказал Дмитрий Панкратов, директор Департамента охотничьего надзора Приморского края. – После проведения экспертизы специалистами WWF мы совместно с учеными начнем процесс досконального изучения вида «водяной олень». А пока в преддверии охоты на копытных, которая открывается 1 ноября, обращаюсь с просьбой быть предельно внимательными и случайно или осознанно не добыть ценного для Приморья пришельца».

«Появление нового вида на Дальнем Востоке России – подарок судьбы, который мы должны правильно оценить и сделать все возможное, чтобы олень стал у нас обычным видом. К сожалению, этот гость попал на «вражескую» территорию, и больших шансов выжить у него нет. Пожары, браконьеры, специфические заболевания – неполный список подстерегающих его опасностей. И сейчас мы должны максимально усилить наши действия и по борьбе с браконьерством, и по борьбе с пожарами. Но самое важное – нужно пересмотреть свое отношение к сохранению уникального клочка земли на крайнем юге России, зажатого урбанизированным Китаем и Японским морем, и объявить правобережье р. Раздольная и юго-западное Приморье особой зоной природопользования», – отмечает Павел Фоменко, руководитель отдела WWF по сохранению редких видов.

По мнению Юрия Дармана, заместителя директора по науке ФГБУ «Земля леопарда», речь может идти о естественном расселении этого вида на север за пределы исторического ареала. Заместитель директора Хуньчуньского заповедника Гао Дабин предоставил фотографии необычных клыкастых самцов, сбитых машинами непосредственно после перехода через реку Тумен (Туманная) из КНДР в КНР. Китайские коллеги считали водяного оленя «странной» кабаргой, тем более что на их языке оба вида обозначают сходным иероглифом. Осмотр погибших животных подтвердил, что это именно водяные олени, а значит, этот вид уже стал постоянным обитателем низовьев р. Туманная на стыке границ Северной Кореи, Китая и России. В проанализированных специалистами национального парка списках териофауны России и СССР этот вид со времен экспедиций Н.М. Пржевальского ни разу не был отмечен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]