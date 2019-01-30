Вера Щербина: "Муниципалитеты Приморья приходится учить обращаться с деньгами"

Доходы бюджета Приморья значительно увеличились в этом году. Но финансовый документ региона в ближайшие три года все равно будет дефицитным. О том, как будем жить, на что тратить деньги, какие отрасли развивать и какие меры социальной поддержки появится в крае уже в ближайшие месяцы, рассказала «Вестям:Приморье» первый вице-губернатор края Вера Щербина.

В нашей студии она назвала проблемные муниципалитеты, которые не справляются с освоением выделенных средств, а потому их придется вернуть в краевую казну.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]