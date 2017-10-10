В Приморье пройдет снег, после чего похолодает
5 ноября днем через Приморье пройдет малоактивный фронт, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода". На большей части территории края ожидается малооблачная и без осадков погода. На севере края ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Во второй половине дня ожидается усиление северо-западного ветра на всей территории края. Температура воздуха ночью от -2 °С до -10 °С, на побережье местами до +5 °С. Днем воздух прогреется от +2 °С до +12 °С.
6 ноября в Приморье ожидается малооблачная и без осадков погода. Ветер ночью умеренный, на побережье сильный, местами очень сильный, с ослабеванием в течение дня. Температура воздуха ночью от -3 °С до -13 °С, на побережье местами до +2 °С. Днем воздух прогреется от -5 °С до +7 °С.
В ночь с 6 на 7 ноября местами пройдут небольшие осадки, местами возможен гололед. Вечером 6 ноября к границам края подойдет малоактивный фронт. В западных районах произойдет увеличение облачности, ночью местами пройдут небольшие осадки в основном в виде снега, на побережье местами с дождем. Местами на дорогах возможен гололед. Осадков много не будет, так как фронт идет с запада и подпитки с юга нет. Температура воздуха от -3 °С до -13 °С, на южном побережье местами до +5 °С.
Днем 7 ноября фронт покинет Приморский край. Ожидается похолодание и усиление ветра. На больше части края температурный фон будет ниже 0 °С и только на побережье местами еще будет наблюдаться плюс. Днем термометры покажут всего от -1 °С до -11 °С, на побережье местами до +6 °С.
8 и 9 ноября ожидается холодная погода. 8 ноября днем в северных и центральных районах местами пройдет снег.
10 ноября днем ожидается потепление.
Далее в Приморском крае ожидается неустойчивая погода.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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