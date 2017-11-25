Серьезное ухудшение погоды ожидается в Приморье в выходные

В выходные приморцев ждет временное потепление. С субботы на воскресенье быстро пройдет фронт, 2 декабря немного заденет активный циклон, а в середине следующей неделе снова ожидается похолодание.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Маглипогода.ру», в субботу, 30 ноября, днем в Приморье потеплеет. Температура воздуха днем составит от +1°С на юге края и до -9 °С на севере края. Во второй половине дня в крае начнет увеличиваться облачность, сначала на юго-западе края, затем далее по всей территории Приморья. Вечером на юге края и на западе края, особенно на юго-западе края местами пройдет небольшой снег. Вечером на южном побережье местами возможен переохлажденный туман.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря через Приморский край будет проходить атмосферный фронт. Ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег на большей части края, на юге края пройдет умеренный снег. На дорогах ожидается гололедица и снежный накат. Ночью местами возможен переохлажденный туман. Высота свежевыпавшего снега на юге края может составить местами до 5 см и выше. В целом по краю снега будет немного, но будет повсеместно. Фронт затронет все районы Приморского края. При прохождении этого фронта усиление ветра не ожидается: ветер будет слабый, к утру местами умеренный. Температура воздуха ночью — 5 °С −10 °С, на северо-востоке до −17 °C, на южном побережье до 0 °С.

1 декабря атмосферный фронт покинет Приморский край. На большей части края осадки прекратятся и ожидается малооблачная и теплая погода. Температура воздуха от +3 °С до -2 °С. Естественно на солнце снег будет таять.

На севере края и местами в центральных районах днем воскресенье ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный снег. Температура воздуха в этих районах составит от -3 °С до -8 °С.

2 декабря по Японскому морю будет проходить активный циклон, который немного заденет юго-восточную часть Приморского края. Затем произойдет вторжение холодного воздуха и в Приморье снова похолодает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]