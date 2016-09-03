Стали известны подробности нападения тигра на мужчину в Приморье

Врачи оказали помощь жителю Приморья, пострадавшему от нападения тигра, сообщает «Вести: Приморье».

«Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Он получил рваные раны бедра и конечностей. Пострадавшему сделана операция», - сообщили в центральной городской больнице Уссурийска.

Напомним, тигр напал на мужчину на территории охотхозяйства недалеко от села Кроуновка. Произведя несколько выстрелов в воздух, охотник спугнул зверя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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