Стали известны подробности нападения тигра на мужчину в Приморье
Врачи оказали помощь жителю Приморья, пострадавшему от нападения тигра, сообщает «Вести: Приморье».
«Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Он получил рваные раны бедра и конечностей. Пострадавшему сделана операция», - сообщили в центральной городской больнице Уссурийска.
Напомним, тигр напал на мужчину на территории охотхозяйства недалеко от села Кроуновка. Произведя несколько выстрелов в воздух, охотник спугнул зверя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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