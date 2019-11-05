Сплошные открытия на центральной площади Владивостока. Игры с остргой, бояре — у микрофона и мамалыга в тарелках. Всё это 4 ноября, когда самое популярное место в приморской столице стало сердцем фестиваля «Мы едины!»

Он расчехляется, делает обводку, подлетает к кольцу. Бросок! Точно в цель! У военных моряков по-другому не бывает. Александр Егоров, ко всему прочему, открытый человек. На вопрос, кого бы взял в команду, чтобы самая сильная была — отвечает и не колеблется: друзей по Макаровке...

Александр Егоров, участник фестиваля «Мы едины!»: «Еще, ну, американцев, наверное. Потому что ни для кого не секрет, что для них это как хлеб и вода, наверное».

Где чужакам пришлось бы туго, так это на площадке с четырьмя волейбольными сетками. Лучше сказать — сетями. То и дело пролетает над ними пучок сена. На самом-то деле — рыба выпрыгивает.

Анатолий Ли Де Мин, участник фестиваля «Мы едины!»: «Чтобы ты умел и поймать рыбу, и уколоть».

Опасное орудие, острога. Показывает Саша Канчуга, как для партии в зэлигэ расщепляют крепкую ветку на четыре части.

Александр Канчуга, участник фестиваля «Мы едины»!: «Вот здесь палки вставляются, чтобы она вот так вот раздвинута была».

До вечера играть можно: устал, меняйся. Желающих на удэгейской площадке - хоть отбавляй. И новая рыбалка.

Самбисты из Артёма и поздравляют, от всей души, да через спину!

- Так, так, теперь говорите нам, где тут единство, где тут согласие?

Аня Сухаленко единство с дружбой сравнивает. А дружба...

Аня Сухаленко: «Мне кажется, преданность, помощь всегда, поддержка во всём!»

Народное единство — когда узбек Кудкир Самадов легко готовит японскую собу. А технолог рыбной промышленности Вячеслав Павловский радуется молдавской кухне.

Вячеслав Павловский, гость фестиваля «Мы едины!»: «Тут особенности молдавской мамалыги, которую никогда не готовили здесь, мититеи вот есть, плацинда, которую делают из брынзы, мождей, дефицитный здесь».

Ароматы молодежь отвлекают, но мысль у братьев Акимовых, танцоров из Большого Камня, хорошо работает.

- Почему именно 4-е ноября?

Матвей Акимов, участник фестиваля «Мы едины!»: «Думаю, в этот день народ объединился».

Ольга Катренко: «Против врага, как всегда. Мы же всё время с кем-то боремся, правда? Как сделать, чтобы врагов не было, а?».

Никита Акимов, участник фестиваля «Мы едины!»: «Со всеми подружиться?»

А то и пуститься в пляс: хорошая точка для фестиваля и репортажа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]