Задержан житель Лучегорска, устроивший стрельбу в собственной квартире

Прошедшей ночью в поселке Лучегорск сотрудниками полиции при силовой поддержке офицеров Росгвардии задержан местный житель, устроивший стрельбу в собственной квартире.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в полицию поступило сообщение 43-летней жительницы Лучегорска о том, что ее сожитель, находясь в квартире, в ходе конфликта произвел выстрелы в ее сторону.

Женщине удалось покинуть квартиру и сообщить об инциденте в полицию.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции и сотрудники Росгвардии.

Мужчина закрылся в квартире и отказывался выходить.

Противоправные действия нарушителя были все-таки пресечены. 37-летнего мужчину задержали и доставили в отдел МВД Росси по Пожарскому району.

Во время индидента никто не пострадал.

Установлено, что задержанный в течение последних нескольких дней злоупотребляет алкогольными напитками.

Гладкоствольное ружье ИЖ-24 изъято с места происшествия. Установлено, что оружие принадлежит гражданину и зарегистрировано в установленном порядке.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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