Жителю Владивостока прострелили ногу во дворе жилого дома
В дежурную часть отдела полиции № 2 (Первомайский район) поступило сообщение 32-летнего местного жителя о том, что в районе улицы Окатовая неизвестный мужчина выстрелил ему в ногу, - сообщает "Вести: Приморье".
Как сообщили в пресс-службе УМВД Владивостока, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность стрелявшего. Им оказался 50-летний житель Владивостока. Установлено, что в ходе конфликта на придомовой территории задержанный произвел выстрел в оппонента из травматического пистолета. Проверка показала, что оружие зарегистрировано в установленном порядке.
В настоящее время потерпевший направлен для прохождения судебно – медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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