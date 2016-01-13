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Жителю Владивостока прострелили ногу во дворе жилого дома

Жителю Владивостока прострелили ногу во дворе жилого дома

Фото: Вечерняя Москва

В дежурную часть отдела полиции № 2 (Первомайский район) поступило сообщение 32-летнего местного жителя о том, что в районе улицы Окатовая неизвестный мужчина выстрелил ему в ногу, - сообщает "Вести: Приморье".

Как сообщили в пресс-службе УМВД Владивостока, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность стрелявшего. Им оказался 50-летний житель Владивостока. Установлено, что в ходе конфликта на придомовой территории задержанный произвел выстрел в оппонента из травматического пистолета. Проверка показала, что оружие зарегистрировано в установленном порядке.

В настоящее время потерпевший направлен для прохождения судебно – медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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