Задержан мужчина, стрелявший в жителя Находки

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о том, что на улице Нахимовской ранен мужчина.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев происшествия. Потерпевший госпитализирован.

Предположительно, в ходе конфликта местный житель выстрелил в 42-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Находке, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 61-летнего гражданина, подозреваемого в причинении телесных повреждений жителю Находки.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом з части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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