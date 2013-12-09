Задержан мужчина, стрелявший в жителя Находки
В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о том, что на улице Нахимовской ранен мужчина.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев происшествия. Потерпевший госпитализирован.
Предположительно, в ходе конфликта местный житель выстрелил в 42-летнего мужчину.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Находке, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 61-летнего гражданина, подозреваемого в причинении телесных повреждений жителю Находки.
В следственном подразделении отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом з части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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