Грецкие орехи сыграли злую шутку с жителем Находки

Полицейские задержали жителя Находки, пытавшегося украсть мешок грецких орехов, сообщает «Вести: Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение владельца торговой точки. Заявитель сообщил, что неизвестный проник в овощной магазин, расположенный на улице Малиновского.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия. 46-летний местный житель путем взлома двери проник в помещение магазина и пытался похитить мешок с грецкими орехами на сумму свыше 9 тысяч рублей. Мужчина находился в сильном алкогольном опьянении.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Находке.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Фигурант задержан. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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