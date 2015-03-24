Грецкие орехи сыграли злую шутку с жителем Находки
Полицейские задержали жителя Находки, пытавшегося украсть мешок грецких орехов, сообщает «Вести: Приморье».
В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение владельца торговой точки. Заявитель сообщил, что неизвестный проник в овощной магазин, расположенный на улице Малиновского.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.
Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия. 46-летний местный житель путем взлома двери проник в помещение магазина и пытался похитить мешок с грецкими орехами на сумму свыше 9 тысяч рублей. Мужчина находился в сильном алкогольном опьянении.
В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Находке.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Фигурант задержан. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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