Наглость или стеб: жительница Владивостока примет в дар жилплощадь
Жительница Владивостока решила улучшить жилищную ситуацию за счет благотворительности. Для этого она разместила весьма специфическое объявление на интернет-барахолке, — сообщают «Вести: Приморье».
«Приму в дар квартиру, дом, дачу во Владивостоке», — текст с таким объявлением появился в разделе «возьму бесплатно» одной из крупных интернет-барахолок Приморского края. О пользователе с ником nata2733 известно то, что она из Владивостока и размещает свои объявления уже более 10 лет.
Городские социальные сети отреагировали на объявление многочисленными мемами, основной темой которых стала фраза «А что, так можно было?».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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