Наглость или стеб: жительница Владивостока примет в дар жилплощадь





Жительница Владивостока решила улучшить жилищную ситуацию за счет благотворительности. Для этого она разместила весьма специфическое объявление на интернет-барахолке, — сообщают «Вести: Приморье».

«Приму в дар квартиру, дом, дачу во Владивостоке», — текст с таким объявлением появился в разделе «возьму бесплатно» одной из крупных интернет-барахолок Приморского края. О пользователе с ником nata2733 известно то, что она из Владивостока и размещает свои объявления уже более 10 лет.

Городские социальные сети отреагировали на объявление многочисленными мемами, основной темой которых стала фраза «А что, так можно было?».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]