Детский чемпионат ДВФО по шахматам собрал рекордное количество спортсменов (фото)





В Дальневосточном федеральном университете стартовало Первенство Дальневосточного федерального округа по шахматам среди детей и юношества. Соревнования проходят со 2 по 13 ноября по направлениям классические шахматы, решение шахматных композиций, блиц и рапид, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Этот турнир стал рекордным по количеству участников за всю историю дальневосточных шахмат ― в шести возрастных группах участвует 455 юных шахматистов со всех субъектов Дальнего Востока.

«Главными задачами турнира являются повышение спортивного мастерства, спортивной квалификации и укрепление дружественных связей шахматистов всего Дальневосточного федерального округа. В каждой возрастной группе в этом году выросла конкуренция, а также впервые участвуют представители Республики Бурятии и Забайкальского края, откуда приехало много очень сильных шахматистов», ― отметил первый проректор ДВФУ Андрей Шушин.

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной жеребьевки. Юные шахматисты из Приморского края, Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской области, Камчатского края, Сахалинской области, Хабаровского края собрались в ДВФУ для того чтобы выявить сильнейших в своих возрастных группах.

Спортсмены, занявшие 1-4 места в группах до 11, 13, 15, 17 лет и 1-3 места в группах до 19 лет получают право на участие в Первенстве России среди юношей и девушек по шахматам 2020 года в качестве основных участников.

Столь массовый турнир удалось организовать благодаря совместным усилиям Дальневосточного федерального университета, некоммерческого партнерства «Шахматный клуб «Дебют», Приморской федерации шахмат и шахматной федерации города Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]