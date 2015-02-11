Вспыхнувшая зарядка телефона спалила квартиру в Уссурийске

Пожар уничтожил квартиру на втором этаже пятиэтажного дома в Уссурийске, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик блогера Марка Чернослива.

На кадрах опубликованного видео сотрудники МЧС проникают в угловую квартиру дома по Хмельницкого, 5, через окно.

Также на видео промелькнул мужчина в семейных трусах и тапочках. Комментаторы тут же предположили, что пожар распространился так быстро, что мужчина просто не успел одеться.

Приславший кадр подписчик выдвинул версию о том, что причиной пожара стала неисправная проводка.

Однако это опровергла владелица квартиры: «Это моя квартира сгорела. Дело не в проводке. Даже пожарные не нашли очаг. Предположительно вспыхнула зарядка от телефона. Это так...чтоб «неравнодушные» писаки тут сильно полемику не разводили», — написала Ольга.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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