Вспыхнувшая зарядка телефона спалила квартиру в Уссурийске
Пожар уничтожил квартиру на втором этаже пятиэтажного дома в Уссурийске, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик блогера Марка Чернослива.
На кадрах опубликованного видео сотрудники МЧС проникают в угловую квартиру дома по Хмельницкого, 5, через окно.
Также на видео промелькнул мужчина в семейных трусах и тапочках. Комментаторы тут же предположили, что пожар распространился так быстро, что мужчина просто не успел одеться.
Приславший кадр подписчик выдвинул версию о том, что причиной пожара стала неисправная проводка.
Однако это опровергла владелица квартиры: «Это моя квартира сгорела. Дело не в проводке. Даже пожарные не нашли очаг. Предположительно вспыхнула зарядка от телефона. Это так...чтоб «неравнодушные» писаки тут сильно полемику не разводили», — написала Ольга.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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