11-летний мальчик погиб при пожаре в Приморье
13 декабря в 2.30 часа ночи в Уссурийске в доме по улице Ломоносова, 38 произошёл пожар, в результате которого погиб 11-летний мальчик, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на паблик известного уссурийского блогера Марка Чернослива.
По словам очевидцев, дом, в котором произошел пожар, признан аварийным. В результате пожара выгорела квартира во втором подъезде.
Как рассказывает автор видео, возгорание произошло по вине пьяной женщины.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
06.11.2019 Вспыхнувшая зарядка телефона спалила квартиру в Уссурийске
-
21.10.2019 Комментарий к видео пожара в Уссурийске взорвал соцсети (видео)
-
19.06.2019 Многоквартирный жилой дом полыхает во Владивостоке
-
23.01.2016 Во Владивостоке произошел пожар в ТЦ "Черемушки"
-
07.03.2014 В результате пожара на Сафонова пострадала 27-летняя девушка
-
20.12.2013 На оптовой базе на Фадеева во Владивостоке ночью произошел пожар
Добавить комментарий