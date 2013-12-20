Новости Видео Происшествия

Сегодня, 10:20
 

11-летний мальчик погиб при пожаре в Приморье

Фото: Марк Чернослив

13 декабря в 2.30 часа ночи в Уссурийске в доме по улице Ломоносова, 38 произошёл пожар,  в результате которого погиб 11-летний мальчик, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на паблик известного уссурийского блогера Марка Чернослива.

По словам очевидцев, дом, в котором произошел пожар, признан аварийным. В результате пожара выгорела квартира во втором подъезде.

Как рассказывает автор видео, возгорание произошло по вине пьяной женщины.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести