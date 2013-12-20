11-летний мальчик погиб при пожаре в Приморье

13 декабря в 2.30 часа ночи в Уссурийске в доме по улице Ломоносова, 38 произошёл пожар, в результате которого погиб 11-летний мальчик, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на паблик известного уссурийского блогера Марка Чернослива.

По словам очевидцев, дом, в котором произошел пожар, признан аварийным. В результате пожара выгорела квартира во втором подъезде.

Как рассказывает автор видео, возгорание произошло по вине пьяной женщины.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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