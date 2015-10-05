Квартира сгорела в Приморье из-за замыкания в теплом полу

Пожар произошел сегодня около 5.30 в квартире элитного дома по ул. Белинского, 21 в Уссурийске, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на блог Марка Чернослива.

По словам очевидцев, возгорание произошло из-за замыкания в теплом полу.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Хотя беда была близка - подъезд к дому крупногабаритной пожарной машины был блокирован трубами.

По словам местных жителей, ранее во дворе сгорел автомобиль, теперь квартира.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru