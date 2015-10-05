Квартира сгорела в Приморье из-за замыкания в теплом полу
Пожар произошел сегодня около 5.30 в квартире элитного дома по ул. Белинского, 21 в Уссурийске, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на блог Марка Чернослива.
По словам очевидцев, возгорание произошло из-за замыкания в теплом полу.
К счастью, при пожаре никто не пострадал.
Хотя беда была близка - подъезд к дому крупногабаритной пожарной машины был блокирован трубами.
По словам местных жителей, ранее во дворе сгорел автомобиль, теперь квартира.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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