Велосипедист погиб под колесами "Тойота Аква" в Приморье
ДТП произошло в темное время суток, на неосвещенном участке трассы в Спасске-Дальнем, - сообщает "Вести: Приморье".
61-летний велосипедист погиб в результате ДТП в районе дома №132 на улице Второй Загородной.
"20-летний водитель автомобиля "Тойота Аква" двигался со стороны улицы Мельничной в направлении Советской. Велосипедист двигался по ходу движения автомобиля. В районе дома №132 на улице Вторая Загородная произошел наезд на велосипедиста. В результате ДТП 61-летний мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Стаж вождения водителя "Тойоты" – 2 года.
По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследованием. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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